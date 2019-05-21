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روحاني: خيارنا الآن المقاومة فلا مجال للحوار 

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 04:47 - 21 مايو 2019
حسن روحاني حسن روحاني
بنك فلسطين
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 نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) عن الرئيس الإيراني حسن روحاني، إنه يحبذ المحادثات والدبلوماسية لكنه لا يقبلهما في ظل الظروف الراهنة.

ونقلت الوكالة عن روحاني قوله "الوضع اليوم غير موات لإجراء محادثات وخيارنا هو المقاومة فحسب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق يوم الاثنين إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إن هي حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.

وأضاف ترامب في حديث للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض لحضور فعالية في بنسلفانيا أنه لا يزال مستعدا لإجراء محادثات مع إيران "عندما يكونون مستعدين".
رويترز ويديعوت 

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