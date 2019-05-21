صناعة الفوانيس مهنة " موسمية "للتغلب على الوضع الإقتصادي بغزة

لا يتوقف المواطن الفلسطيني في قطاع غزة للحظة عن البحث بين الركام عن فرصة يستطيع من خلالها توفير لقمة عيشه، في ظل الظروف السيئة التي يعيشها معظم السكان في القطاع، بسبب الحصار الخانق المفروض عليه منذ أكثر من 12 عاماً، بالإضافة الى العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية، و الخصومات على رواتب موظفيها و التقاعد المبكر الذي طال الآلاف منهم.

المواطن الغزي، أبو محمد زعرب، 39 عاماً واحداً من آلاف المواطنين الذين اقعدهم الحصار و الاغلاق لمنافذ قطاع غزة عن العمل، و وجد ضالته في مسطرة و قلم و مجموعة من الورق ليصنع بها سلعاً اعتقد بأنها قد تًدر دخلاً له و لعائلته، يستطيع من خلاله التغلب على ضيق الحال.

و بما أن شهر رمضان هو شهر الخير، لا يخلو هذا الشهر من فرص عمل مؤقتة للكثيرين، لا سيما و أن لهذا الشهر الفضيل طقوسه الخاصة، التي يحاول المواطن الغزي احيائها رغم قلة الامكانات، و قد استغل زعرب موسم شهر رمضان لصنع الفوانيس الرمضانية بكافة اشكالها، لكي يقوم ببيعها للمواطنين الذين يرغبون في تزيين بيوتهم و محلاتهم التجارية، احتفاءً بهذا الشهر الكريم.

و يقول زعرب لمراسلة "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "منذ 3 سنوات و انا اعمل في هذا المجال في شهر رمضان حتى استطيع توفير جزء من احتياجات الاسرة".

و عن المواد التي يستخدمها قال إنه يحتاج الى ورق من نوع "فوم" و مقص و مسطرة، مؤكداً أنه يواجه معوقات عديدة منها عدم وجود التمويل لهذا المشروع، بالإضافة الى ضعف الاقبال من الجمهور بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.

و أكد بأن مهنته مهمشة، و لا يوجد دعم من أي جهة كانت توفر له المواد الخام اللازمة لصناعة الفوانيس بأشكالها المتنوعة، كما أنه يواجه صعوبة في تسويق ما يقوم بصناعته في السوق المحلي.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن نسبة البطالة (في الضفة الغربية وقطاع غزة معا)، صعدت إلى 31 بالمائة خلال 2018، صعودا من 28 بالمائة في 2017.

وبلغت نسبة البطالة 18 بالمئة في الضفة الغربية المحتلة خلال 2018، في حين بلغت 52 بمائة في قطاع غزة المحاصر.

وقال الجهاز في تقرير، أصدره مؤخراً أن عدد العاطلين في القطاع يبلغ 254 ألفا.

وتصدرت محافظة خانيونس (جنوبي قطاع غزة) المعدل الأعلى للبطالة في قطاع غزة، بنسبة 58 بالمئة، تليها دير البلح (وسط القطاع) 57 بالمئة، بينما كانت في مدينة غزة 48 بالمئة.

وأضاف التقرير:" بلغت نسبة بطالة الشباب بغزة (19- 29 سنة)، 69 بالمئة".

وسجلت نسبة البطالة بين حملة الشهادات الجامعية بدرجة دبلوم فأعلى بالقطاع، 78 بالمئة .





















