الحوثيون ينفون استهداف مكة المكرمة بصاروخ بالستي

نفت جماعة "أنصار الله" الحوثية، الاثنين، استهداف مكة المكرمة بصاروخ باليستي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحي سريع، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

وقال سريع: "ليست المرة الأولى التي يدعي فيها النظام السعودي استهداف مكة".

ووصف التصريحات السعودية باستهداف مكة بصاروخ باليستية بأنها "ادعاءات" تهدف للتغطية على ما وصفه بـ"الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني عبر استغلال المكانة الدينية لمكة المكرمة في قلوب المسلمين".

وفي وقت سابق الاثنين، قال إعلام سعودي إن قوات الدفاع الجوي بالمملكة اعترضت صاروخيْن باليستييْن؛ الأول فوق مدينة الطائف وكان متجهاً إلى مكة المكرمة، والآخر فوق مدينة جدة، غربي المملكة.

والأحد، هددت جماعة الحوثيين، التي تعتاد إطلاق صواريخ باليستية تجاه السعودية، باستهداف 299 منشأة عسكرية وحيوية في كل من الإمارات والسعودية واليمن.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكرياً عربياً في اليمن، تعد الإمارات أحد أبرز أعضائه، ويدعم القوات الموالية للحكومة اليمنية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.

ومنذ سبتمبر/ أيلول 2014، يسيطر الحوثيون على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء، وتقاتلهم القوات الحكومية لاستعادة السيطرة على تلك المحافظات، وتقود الأمم المتحدة جهودا للتوصل إلى حل سلمي ينهي الحرب، التي جعلت معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.