طريف يحذر ترامب : "إيران لا تهدد أبداً"

حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الرئيس الاميركي دونالد ترامب من تهديد ايران قائلا : لا تهدد ايران ابدا ! .

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف: ان دونالد ترامب بتحريض من فريق "ب" (بنيامين نتنياهو وجون بولتون وبن زايد وبن سلمان) يامل بتحقيق شيء فشل في تحقيقه الاسكندر (المقدوني) وجنكيز (خان) وسائر الغاصبين. الايرانيون بقوا منذ آلاف الاعوام فيما الغاصبون اندثروا كلهم.

واضاف، ان الارهاب الاقتصادي والتهديد بابادة النسل لن يؤديا الى انهاء ايران. لا تهدد اي ايراني اطلاقا. احترم؛ فهذا الاسلوب (الاحترام) يعطي ثماره.

يذكر ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي سياق تبجحاته وتهديداته العنترية التي يطلقها بين الحين والاخر، توعد بأن يشكل بدء إيران قتالا مع الولايات المتحدة نهاية للجمهورية الإسلامية، حسب وصفه.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها، مساء الأحد، على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إذا أرادت إيران القتال فسيمثل ذلك نهايتها رسميا. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!".