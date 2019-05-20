المصري يرفض المشاركة في مؤتمر البحرين الاقتصادي

رفض رجل الأعمال الفلسطيني بشار المصري، الدعوة التي وجهت له للمشاركة في مؤتمر "السلام من أجل الازدهار" والذي يقام في مدينة المنامة عاصمة البحرين.

وأوضح المصري خلال تصريح له نشره عبر صفحته على "الفيس بوك"، أنه تم توجيه هذه الدعوة له كالعديد من الشخصيات الاقتصادية والسياسية، إلا أنه رفض المشاركة في هذا المؤتمر، قائلا: "لن نتعامل مع اي حدث خارج الاجماع الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "نحن الفلسطينيون قادرون على النهوض باقتصادنا بعيداً عن التدخلات الخارجية"، موضحا ان فكرة السلام الاقتصادي فكرة قديمة يتم طرحها الآن بشكل مختلف، وكما رفضها شعبنا سابقاً نرفضها الآن".

وجدير بالذكر جاء في بيان مشترك من الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين “تستضيف مملكة البحرين، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ورشة العمل الاقتصادية: السلام من أجل الازدهار، في المنامة يومي 25 و26 حزيران2019/يونيو”.

ومن جهتها، أعلنت البحرين استضافة المؤتمر بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، وادعت السلطات البحرينية أن "الورشة ستتيح الفرصة لتبادل الآراء والأفكار من خلال طرح مستفيض لرؤى طموحة وأطر عمل تنفيذية من أجل مستقبل مزدهر للشعب الفلسطيني وللمنطقة".

وأضافت أن "الورشة"، سيشمل "نقاشات حول تحسين الحوكمة الاقتصادية، وتطوير رأس المال البشري وإفساح المجال أمام نمو القطاع الخاص بشكل متسارع. وستبحث الورشة الانعكاسات والنتائج الإيجابية لتنفيذ مثل هذه الرؤى والتطلعات لتأمين مستقبل أكثر إشراقًا للمنطقة".