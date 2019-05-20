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أبو ردينة: قرار حضور ورشة البحرين يعود للرئيس عباس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:32 - 20 مايو 2019
نبيل أبو ردينة نبيل أبو ردينة
بنك فلسطين
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أكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن أي خطة اقتصادية بلا آفاق سياسية لن تفضي إلى شي، وأنه لن يقبل الفلسطينيون أي اقتراحات دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وعند سؤاله عما إذا كان الفلسطينيون سيحضرون ورشة العمل التي أعلن عنها البيت الأبيض، قال أبو ردينة إن هذا القرار يعود للرئيس محمود عباس.

وأضاف أبو ردينة في تصريحات لشبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأمريكية،: "عندما عُقد اجتماع مماثل في واشنطن في آذار/مارس من عام 2018، من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية لأهالي غزة ، اختار الفلسطينيون عدم الحضور".

واعتبر "ورشة العمل" التي أعلنت عنها الولايات المتحدة والتي تشكل الجزء الأول من "صفقة القرن" في الشرق الأوسط، أنها "عقيمة".

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