رسميًا.. ريال مدريد يحسم مصير توني كروس

حسم نادي ريال مدريد الإسباني، صباح اليوم الإثنين، قراره بشأن الألماني توني كروس، لاعب وسط الفريق.

وذكر ريال مدريد عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، أن النادي اتفق مع توني كروس، على تمديد عقده، ليظل بقميص النادي الملكي حتى 30 يونيو/ حزيران من عام 2023.

ومن المقرر أن يظهر كروس في إستاد سانتياجو بيرنابيو، ظهر اليوم، في مؤتمر صحفي أمام وسائل الإعلام.

وشارك كروس في 43 مباراة مع الفريق الأبيض خلال الموسم الحالي، تمكن خلالها من تسجيل هدف واحد، وصناعة 6 أهداف.

وتوج لاعب الوسط الألماني مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا (3 مرات)، وكأس السوبر الإسباني (مرة)، وكأس العالم للأندية (4 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3 مرات).