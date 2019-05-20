كيف تعثر على هاتفك المحمول المفقود أكان آيفون أو أندرويد؟

شرت صحيفة "الموندو" الإسبانية تقريرا، قدمت فيه بعض الطرق التي من شأنها أن تساعدك على العثور على هاتفك المحمول المفقود، سواء كان جهاز آيفون أو أندرويد.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن أغلب الأشخاص يخشون فقدان هواتفهم، لكن في حال إضاعته يمكن استعادته باستخدام أداة البحث الموجودة داخل كل هاتف. ومن المؤكد أنه لا أحد يرغب في التفكير في إمكانية فقدان جواله، لكن من المؤكد أن هذه الأشياء قد حدثت لنا جميعا ولو مرة واحدة.

وذكرت الصحيفة أن إضاعة الهاتف في مكان ما غالبا ما يسبب التوتر والقلق، خاصة إذا كان هاتفك بالكاد يبلغ بضعة أشهر أو باهظ الثمن. قد يحالفك الحظ وتجده بين وسائد الأريكة أو في الحمام بفضل صوت الإشعارات، لكن الحظ قد لا يحالفك وتعجز عن إيجاده. وإلى جانب البحث بالطريقة التقليدية عن هاتفك المحمول المفقود والبحث في الأماكن التي تواجدت فيها مؤخرا لمعرفة ما إذا كان الهاتف لا يزال هناك، فإن جميع الهواتف الذكية، سواء من آيفون أو أندرويد، لديها نظام يعلمنا بالمكان الذي توجد فيه.

وأوردت الصحيفة أنه يجب أن تكون استباقيا نوعا ما وتضبط الهاتف بشكل صحيح عند شرائه. وإذا لم تقم بتنشيط خيارات "البحث عن جهازي" في أجهزة أندرويد أو خيار "البحث عن الآيفون الخاص بي" في حساباتك على غوغل أو آبل، ستواجه صعوبة في إيجاده. وإذا لم تقم بذلك في الوقت المناسب، فيمكنك اتباع الدليل الصغير أدناه. ونأمل ألا يتم إلغاء تنشيط الموقع الجغرافي في الهاتف المحمول، لأن كل شيء يصبح معقدا آنذاك.

وأشارت الصحيفة إلى أن أول ما عليك فعله هو الولوج إلى صفحة الويب التالية، والنفاذ إلى حساب غوغل الخاص بك باستخدام الجي ميل وكلمة العبور. ويمكنك تنزيل تطبيق معيّن لتبسيط هذه العملية برمتها إذا كان لديك جهاز أندرويد آخر. وبمجرد الدخول إلى حساب غوغل الخاص بك من خلال التطبيق أو موقع الويب، يجب عليك تحديد الجهاز الذي فقدته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهاتف الذكي المفقود سيتلقى إشعارا، وبذلك ستتمكن من التحقق من موقعه على الخريطة. وبعد معرفة موقع الهاتف، يتيح غوغل إمكانية الاختيار من بين ثلاثة خيارات بشأن ما يجب القيام به. أولا، بإمكانك أن تجعل الهاتف يرن لمدة خمس دقائق وبحد أقصى لحجم الصوت، حتى لو كان الهاتف مضبوطا على الوضع الصامت أو الاهتزاز، وذلك حتى تتمكن من اتباع الصوت للعثور عليه.

ثانيا، يوفر غوغل خيار قفل الهاتف المحمول من خلال رقم التعريف الشخصي وكلمات المرور. وإذا لم يكن هاتفك يحتوي على أي منها فإنه بإمكانك تكوين واحد جديد عن بعد. ولمساعدتك على استعادة هاتفك المحمول، يمكنك إضافة رسالة أو رقم هاتف على شاشة القفل لتسهيل عملية الاتصال بك إذا وقع الهاتف بحوزة شخص صادق.

أما الخيار الثالث، فيتمثل في حذف محتويات جهازك عن بعد. إنه حل نهائي لا رجعة فيه، وبمجرد تنفيذه سيجعل الخيارات الأخرى على غرار جعله يرن أو خيار "البحث عن هاتفي" متاحة. ويكمن هذا الخيار أساسا في التدمير الذاتي للمعلومات التي ستتيح لك حماية خصوصيتك إذا وقع الهاتف في الأيدي الخطأ.

ونوهت الصحيفة بأنه في حالة جهاز الآيفون، فإن الخطوات التي يجب اتباعها متشابهة تماما، وإذا كان لديك جهاز آبل أخر فستكون العملية أكثر سهولة. في البداية، يجب عليك تسجيل الدخول إلى حساب آي كلاود الخاص بك، ويمكنك القيام بذلك من خلال هذا الرابط، وبمجرد الدخول سترى أيقونة "البحث عن الآيفون الخاص بي" من بين الأيقونات المتاحة. وبعد النقر عليها اختر الجهاز الذي فقدته.

وإذا كان جهاز الآيفون الخاص بك قريبا، بإمكانك جعله يصدر صوتا لمساعدتك على تحديد موقعه. أما إذا لم تتمكن من العثور عليه، فيمكنك تنشيط "الوضع المفقود". عند استخدام هذا الوضع يمكنك قفل الجهاز عبر رمز حماية، وعرض رسالة مخصصة على شاشة القفل لجهاز الآيفون الذي أضعته.

وأكدت الصحيفة أن هذه العملية تسمح لك بمتابعة موقع الهاتف في الوقت الفعلي دون إيقاف تشغيله، وبعد ذلك قم بحظر أي معلومات خاصة ببطاقات الائتمان أو بطاقات الخصم المباشر التي قمت بتسجيلها على هاتفك المحمول. وإذا فشل كل شيء وتعتقد أن الآيفون الخاص بك قد وقع في الأيدي الخطأ، فيمكنك دائما مسح محتوياته عن بُعد. بهذه الطريقة، سوف تمنع الآخرين من الوصول إلى بياناتك الشخصية.

وفي الختام، أفادت الصحيفة بأنه إذا لم تقم بحذف الجهاز من حساب أي كلاود الخاص بك، فسيكون السارق غير قادر على استخدام الهاتف، حتى بعد حذف البيانات بالكامل. ويجب أن تكون هذه هي الخطوة الأخيرة التي تتبعها، لأنه بمجرد حذف الهاتف لن تعرف مكانه مجددا.