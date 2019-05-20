ريال مدريد ينجز أول التعاقدات "الأساسية" بنجاح

أنجزت إدارة ريال مدريد الإسباني أولى صفقاتها بنجاح، قبل أيام قليلة من انطلاقة الانتقالات الصيفية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المصدر إن مسؤولي الريال نجحوا في إقناع توني كروس، لاعب خط الوسط، بتمديد عقده مع الفريق الملكي حتى 30 يونيو 2023.

ومن المنتظر أن يتحدث اللاعب، البالغ من العمر 29 عاما، لوسائل الإعلام، في وقت لاحق من اليوم الاثنين، لكشف تفاصيل عقده الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن كروس قد يلعب دورا رئيسيا، الموسم المقبل، في تشكيلة الريال تحت قيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الذي يتطلع إلى إصلاح وتعزيز تشكيلته لإعادة النادي إلى طريقه الصحيح.

ويبدو تجديد التعاقد شديد الأهمية لريال مدريد بالنظر إلى مردود كروس الذي انضم إلى الريال عام 2014 قادما من بايرن ميونيخ الألماني، وفاز معه خلال هذه الفترة بـ11 لقبا، من بينها 3 كؤوس دوري أبطال أوروبا.

وشارك كروس في 43 مباراة مع ريال مدريد، الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية قالت إن لاعب وسط الريال يرغب بشدة في الرحيل عن النادي الملكي وتغيير أجواء الليغا.

إلا أن كروس نشر الخبر على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، معلقا عليه بالقول "هذا كاذب تماما".