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مالية غزة تفتح باب دفع زكاة الفطر عن الموظفين الراغبين من المستحقات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:48 - 20 مايو 2019
مستحقات مستحقات
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة المالية في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن قرارها بدفع زكاة الفطر عن الإخوة الموظفين الراغبين في دفعها وذلك خصماً من مستحقاتهم بالتعاون مع هيئة الزكاة الفلسطينية.

وأوضحت وزارة المالية في بيان صحفي، أن قرارها جاء نظراً للظروف المالية الصعبة التي يمر بها الموظفون وتحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي.

ودعت الوزارة، الموظفين الراغبين في ذلك تسجيل اسمه وعدد أفراد أسرته من خلال موقع التسجيل الموحد التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, وذلك من تاريخ اليوم الاثنين 20/05/2019 حتى نهاية يوم الاثنين 27/05/2019.

ولفتت الوزارة، إلى أن قيمة مبلغ زكاة الفطر حسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ودار الافتاء سيكون 9 شيكل للفرد الواحد.

ونوهت إلى أنه يمكن للموظف الاستفادة من الخدمة لأسرته كاملة بالإضافة لـ 2 من المُعالين.

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