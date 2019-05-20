عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

واصل عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الاثنين، اقتحامهم المستفز لباحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن شرطة الاحتلال أغلقت الساعة الحادية عشر صباحًا باب المغاربة، عقب انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين، وتوفير الحماية لهم أثناء تجولهم في المسجد الأقصى.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية فراس الدبس، أن (46) مستوطنا واثنين من عناصر مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، عبر باب المغاربة، ونفذوا جولات في ساحاته، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

يشار، إلى أن شرطة الاحتلال تواصل التضييق على دخول المصلين للمسجد الأقصى، ودققت في هوياتهم الشخصية، وذلك في ظل أجواء روحانية إيمانية تشهدها ساحات المسجد خلال شهر رمضان المبارك.

ويذكر، أن شرطة الاحتلال حاصرت منتصف الليلة الماضية، الشبان المعتكفين بالمسجد الأقصى، وأخرجتهم بالقوة من المسجد.