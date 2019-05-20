ما صحة تبرع "رونالدو" بمبلغ مالي كبير لفقراء غزة؟

كشف موقع "ليد ستورز" المتخصص في رصد الشائعات والأخبار المفبركة عن صحة الأنباء التي تداولتها وسائل اعلامية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حول تبرع نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بمبلغ مالي كبير من أجل فقراء قطاع غزة.

وتداول النشطاء، خبرا مفاده أن النجم البرتغالي قدم مبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

وانهالت التعليقات التي تشيد بمواقف المهاجم البالغ من العمر (34 عاما)، لكن دون التأكد من صحة الخبر من المصادر الرسمية، فيما طالعت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" حسابات اللاعب رونالدو على منصات التواصل الاجتماعي والتي لم تظهر أي خبر بشأن التبرع لغزة.

ووفق موقع "ليد ستورز"، فقد بدأت في 14 مايو الجاري، عندما نشرت "مواقع ألبانية" الخبر دون الاستناد إلى مصادر حقيقية، انتشر عقبها مثل النار في الهشيم على مواقع التواصل.

ولفت الموقع إلى أنه أجرى اتصالا مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية "مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو".

وكانت وسائل إعلام برتغالية، أكدت أن نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، تبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو للشعب الفلسطيني، وتحديداً غزة.

وبحسب ما نقلته المحطة البرتغالية telesurtv عبر موقعها الإلكتروني، خصص رونالدو المبلغ لينفق على موائد إفطار في رمضان للصائمين في غزة.

كريستيانو رونالدو دوس سانتوس أفييرو المعروف بـ كريستيانو رونالدو، هو لاعب كرة قدم برتغالي يلعب في مركز الهجوم مع نادي يوفنتوس في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى ومنتخب البرتغال لكرة القدم.