جيش الاحتلال يجري تدريبات ومناورة عسكرية في الشمال

بدأ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" صباح اليوم الإثنين، مناورةً عسكريةً تدريبيةً في هضبة الجولان وجبل الشيخ، وذلك وفق ما أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

ووفقا لموقع 0404 فإن المناورة التدريبة ستستمر حتى يوم الأربعاء المقبل، حيث ستحاكي سيناريوهات قتالية عديدة، كما سيلاحظ خلالها حركة غير اعتيادية للقوات والمركبات الأمنية والعسكرية.

من جانبه فقد أكد الجيش الاسرائيلي بأن الحديث يدور عن مناورة تدريبية مخطط لها مسبقا في اطار جدول التدريبات السنوية لعام 2019 والتي تهدف إلى رفع مستوى الجهوزية والاستعداد للقوات.