عباس يصل قطر في زيارة رسمية

من المقرر أن يصل رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية، تستمر مدة يومين.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، بأن عباس سيصل إلى قطر اليوم الاثنين في زيارة عمل، يلتقي خلالها أميرها تميم بن حمد آل ثاني.

وبحسب القناة، فإن أن أمير قطر سيستقبل عباس بعد غد الثلاثاء بالديوان الأميري، لبحث "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين ومستجدات الأوضاع في فلسطين والمنطقة".

يشار إلى أن أمير قطر قد قدّم مؤخراً، 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تضمن الدعم القطري 180 مليون دولار لمساعدة سكان غزة، و300 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، منها 50 مليون دولار منحة و250 مليون دولار قروض، وذلك لمساعدة السلطة في الأزمة المالية التي تسبب فيها وقف تحويل "إسرائيل" لأموال الضرائب "المقاصة".