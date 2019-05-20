الاتحاد الأوروبي يبدأ فحص محتوى المناهج الفلسطينية

أكدت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، تعهد الاتحاد الأوروبي بفحص كتب المنهاج الفلسطيني والتحقق من إمكانية وجود "تحريض" في محتواها.

وكان الإعلان الرسمي عن نوايا مراجعة محتويات الكتب المدرسية الفلسطينية قد صدر عن موغريني قبل شهر، في ردها على عضو البرلمان الأوروبي مريانة بيتر، الذي استفسرت حول الأمر دون ان تنشر شيئا حول الامر حتى الآن.

وكانت مريانة بيتر النائبة في البرلمان الأوروبي قد أثارت هذه القضية في أعقاب نداء من معهد أبحاث "ايمباكت سي"، الذي يفحص محتويات المناهج المدرسية في النظم التعليمية في جميع أنحاء العالم. وقد ادعى الفرع الإسرائيلي للمنظمة قبل عدة سنوات اكتشاف معطيات مثيرة للقلق تتعلق بالرسائل التربوية الموجهة ضد إسرائيل وضد اليهود في الكتب الجديدة لمنهاج التعليم الفلسطيني.

وفي أعقاب هذا الاكتشاف، تواصل المعهد مع العديد من الدول التي تدعم نظام التعليم الفلسطيني وعرض عليها ما توصل اليها من نتائج، بما في ذلك البرلمان الأوروبي.

وجاء في رد ديوان وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، موجريني، أن الاستعدادات لهذه المراجعات قد بدأت بالفعل.

كما ورد في الرد: "الاتحاد الأوروبي بصدد استكمال الشروط المرجعية للشروع بفحص المنهاج. لقد نوقش موضوع مناهج التعليم الفلسطيني مؤخراً في البرلمان الأوروبي، وتم التأكيد على أهمية القيم مثل السلام والحرية والتسامح وعدم التمييز في كتب التعليم المدرسي الفلسطيني الحالية. وستستند الدراسة إلى المعايير الدولية، مثل المناهج التي توصي بها اليونسكو التي تعتمد السلام والتسامح واللاعنف".

ووفقا لما جاء من ديوان موغيرني" لقد تحدث الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا مع شركائه الإسرائيليين والفلسطينيين حول القضايا والمخاوف المتعلقة بالتحريض على الكراهية والعنف التي تتعارض مع طرح حل الدولتين، والتي تفاقم إلى حد كبير فقدان الثقة بين الطرفين".

ويجري فحص 200 كتاب لطلاب المدارس من الصف الأول وحتى الثاني عشر.