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الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في مدن الضفة

  • فلسطين اليوم - الضفة المحتلة
  • 08:09 - 20 مايو 2019
قوات الاحتلال تقتحم مدن في الضفة "أرشيفية" قوات الاحتلال تقتحم مدن في الضفة "أرشيفية"
بنك فلسطين
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شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل المواطنين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ جيش الاحتلال اعتقل 8 مواطنين، قال إنهم مطلوبون لديه، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية.

واقتاد جنود الاحتلال المعتقلين للاستجواب في منطقة مجهولة.

حيث عُرف من معتقلي الضفة المحتلة فجر اليوم.
1.  الأسير المُحرَر عبد الهادي أبو عيشة من منطقة دائرة السير بمدينة الخليل.
2.  الأسير المُحرَر إبراهيم عبد الرازق من قرية تياسير شمال شرق طوباس.
3 غازي محمد أبو علي- كفر مالك شرق رام الله
4 قصي جرادات- سيلة الحارثية غرب جنين
5. ضياء محمد إسماعيل ارزيقات- تفوح غرب الخليل

يذكر أن قوات الاحتلال تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلّة، ويتمّ خلالها اعتقال مواطنين بشكل تعسّفي.

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