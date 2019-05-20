موجة حرّ اعتبارًا من يوم الثلاثاء

يكون الجو اليوم الاثنين، حارًا نسبيًا في المناطق الجبلية، وحارًا في بقية المناطق، حيث ترتفع درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية.

ووفقًا للأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة تصل في القدس اليوم إلى 28 مئوية، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

واعتبارًا من بعد غد الثلاثاء، تتأثر البلاد بموجة حارّة مصحوبة بكتلة هوائية حارة وجافة، تستمرّ حتى يوم الجمعة، لذا يكون الجو حارًا إلى شديد الحرارة وجافًا، ويتوقع أن تتراوح درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة بين 32 -38 درجة مئوية.