روّاد التواصل لـ"السلطة": #كلنا_آلاء_بشير

تضامن المئات من روّاد التواصل الاجتماعي عبر المنصات الإلكترونية، مع الشابة آلاء فهمي عبد الكريم بشير (23 عاماً)، والتي اعتقلتها جهاز الأمن الوقائي في الضفة الغربية المحتلة، وسط حالة من الغضب إزاء اعتقالها دون أي تهمة واضحة.

وغرًد النشطاء عبر وسم #كلنا-آلاء-بشير، مطالبين أجهزة أمن السلطة بالإفراج عنها فورا، ووقف الاعتقالات السياسية في الضفة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت تدوينات النشطاء عبر منصات التواصل، حيث غرّدت مجدولين حسونة عبر "تويتر": "تلك المعركة التي تخوضيها بداخلكِ ووحدكِ ٱطاحت بك أرضاً، لكنك ستقفين بعدها لتكوني أقوى وأعظم في عين نفسك، إياكِ والإستسلام".

وكتب محمد هنية: "الحرية لاختنا ألاء بشير التي تم اعتقالها على ايدي عناصر جهاز الامن الوقائي بسبب مشاركتها تعليم القرآن الكريم".

أما جنة عاطف فغرّدت: " هل تعلّم أن ٢٥ عنصراً من "الأمن الوقائي" اقتحم المسجد حيث كانت تتواجد الفتاة الاء بشير وهي معلمة قرآن، واختطفها منذ ٩ أيار وما زالت في سجونهم حتى اللحظة؟".

ودوّن الناشط باسل: " لأن المحامي مهند كراجة، هو نصير المظلومين بعد الله، فلا شك أن يطلب مستشار الوقائي من آلاء أن تسحب توكيل مهند كمحامي دفاع عنها.".

وغرّد محمد صبري: "كل النساء الآن مشغولات في المطابخ وهناك أخت لن تعد الطعام لأهلها أو تشاركهم الإفطار لأنها قابعة في سجون الوقائي المجرم".

فيما دونت زهرة خدرج: "الاء معتقلة في سجون سلطة تمارس القمع ضد ابناء وطنها برغم اننا جميعا واقعون تحت الاحتلال نفسه، ولكنهم بدلا من ان يوجهوا فوهات بنادقهم لصدور الاعداء يوجهونها ضد الشرفاء من ابناء الوطن".

وفي السياق، حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطة الفلسطينية مسؤولية سلامة المواطنة بشير، وطالبتها بإطلاق سراحها فورا، وفتح تحقيقات عاجلة في كافة الانتهاكات التي تعرضت لها، وإحالة المسؤولين عنها للمساءلة القانونية.

وحذرت المنظمة أجهزة أمن السلطة من تعريض آلاء للتعذيب لإجبارها على الإدلاء باعترافات تخالف الحقيقة، وتدعو إلى تمكينها من زيارة محاميها وأهلها.

ويستمر جهاز الأمن الوقائي بقلقيلية في احتجاز بشير لليوم التاسع على التوالي بتهم تقول المنظمة إنها "ملفقة وغير منطقية؛ كالعمل لحساب جهات أجنبية تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، مع حرمانها من زيارة أسرتها ومحاميها، وإخضاعها للتحقيقات دون حضور محام".

وتشير المنظمة إلى أن ما ارتكبه جهاز الأمن الوقائي بحق آلاء "يؤكد استمرار هذا الجهاز في ملاحقة النشطاء خدمة للاحتلال، ويجسد الفساد داخل أجهزة أمن السلطة والنيابة العامة وانعدام سلطة القضاء الرقابية".

واعتقلت السلطة آلاء في التاسع من الشهر الجاري من داخل مسجد عثمان بن عفان بإحدى قرى قلقيلية أثناء تحضيرها لدروس تحفيظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بعد مداهمته من قبل 25 من عناصر الأمن دون إبراز إذن قضائي، ودون موافاتها أو موافاة أسرتها بأسباب الاعتقال

"تلك المعركة التي تخوضيها بداخلكِ ووحدكِ ٱطاحت بك أرضاً، لكنك ستقفين بعدها لتكوني أقوى وأعظم في عين نفسك، إياكِ والإستسلام"#كلنا_آلاء_بشير — مجدولين حسونة (@Majdoleen_H) ١٩ مايو ٢٠١٩

الحرية لاختنا ألاء بشير التي تم اعتقالها على ايدي عناصر جهاز الامن الوقائي بسبب مشاركتها تعليم القرآن الكريم.#كلنا_ألاء_بشير pic.twitter.com/tPRVhf44kc — محمد هنية|#غزة #Gaza (@mehaneia) ١٩ مايو ٢٠١٩

هل تعلّم أن ٢٥ عنصراً من "الأمن الوقائي" التابع ل #سلطة_البناشر اقتحم المسجد حيث كانت تتواجد الفتاة الاء بشير وهي معلمة قرآن، واختطفها منذ ٩ أيار وما زالت

في سجونهم حتى اللحظة؟#كلنا_الآء_بشير — Jana Atef (@falasten93) ١٩ مايو ٢٠١٩

#فلسطين



لأن المحامي مهند كراجة، هو نصير المظلومين بعد الله، فلا شك أن يطلب مستشار الوقائي من آلاء أن تسحب توكيل مهند كمحامي دفاع عنها.#كلنا_آلاء_بشير pic.twitter.com/EXUGBTncb4 — ????????Mr|Basil M. Hajeer⁴⁸ (@SOD_Palestine) ١٩ مايو ٢٠١٩

كل النساء الآن مشغولات في المطابخ

وهناك أخت لن تعد الطعام لأهلها أو تشاركهم الإفطار لأنها قابعة في سجون الوقائي المجرم ..#كلنا_آلاء_بشير pic.twitter.com/bDNqGkegcX — Mohamed Sabri ???????? (@Jandal_91) ١٩ مايو ٢٠١٩

#كلنا_الاء_بشير

الاء معتقلة في سجون سلطة تمارس القمع ضد ابناء وطنها برغم اننا جميعا واقعون تحت الاحتلال نفسه

ولكنهم بدلا من ان يوجهوا فوهات بنادقهم لصدور الاعداء

يوجهونها ضد الشرفاء من ابناء الوطن#الحرية_لالاء_بشير — د. زهرة خدرج (@zaizaher) ١٩ مايو ٢٠١٩