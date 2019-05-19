زيدان لــ بوجبا: القدوم إلى ريال مدريد هذا الموسم أو انس الأمر

يتعرض الفرنسى بول بوجبا صانع ألعاب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، إلى ضغوطات كبيرة من أجل حسم مستقبله مع الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد غير راض عن وضع بوجبا الآن وهو ما دفعه إلى إخطار اللاعب الفرنسي بأنه إذا أراد الدفاع عن ألوان الملكي فسيكون هذا الصيف وإلا عليه نسيان هذا الأمر تماما والاستمرار في مانشستر يونايتد، حيث يستعد زيزو لإعادة بناء الملكى ويضع نجم الوسط فى حساباته.

وأوضحت الصحيفة إن بول بوجبا أصبح مطالباً بتقديم بطلب الرحيل إلى إدارة مان يونايتد إذا أراد مغادرة "أولد ترافورد" والإنضمام إلى ريال مدريد.

على جانب أخر، يمثل ملف رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد صراع كبير بين النرويجي أولى جونار سولشاير المدير الفنى وإد وودوارد الرئيس التنفيذى للنادى.

وشدد مدرب مانشستر يونايتد على ضرورة رحيل بوجبا في الحال، وذلك للحفاظ على تماسك الفريق، وهيبته كمدرب، حيث لا يرغب في الاحتفاظ بلاعب يفكر في مكان آخر ولا يقدم كل شيء من أجل المجموعة، خاصة بعد ارتفاع حدة الخلاف بينه وبين اللاعب خلال المراحل الأخيرة من الموسم المنتهي.

لكن يرى وودوارد، أن بيع بوجبا سيؤدي إلى المزيد من الضرر لصورة النادي، بعد نهاية موسم كارثي محليا، والغياب عن دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكشفت الصحيفة إن الرئيس التنفيذى لمانشستر يونايتد يعتقد أن موقف يونايتد كأكبر نادي في العالم سيتأثر إذا تخلى عن أحد أهم نجوم العالم في الوقت الحالي.