الاحتلال يكشف عن مسابقات عسكرية في القنص ومكافحة الارهاب

كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الاحد، أن عدد من المسابقات العسكرية اقيمت هذا الاسبوع، بهدف تحسين قدرة مقاتلي الجيش الإسرائيلي في مجالات القنص ومكافحة "الإرهاب".

وقال إن المسابقة الأولى عبارة بطولة القنص الدولية وحضرها حوالي 25 فريق قنص من 14 دولة (مقارنة مع 9 فرق العام الماضي) من بين الدول المشاركة في المسابقة الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والمجر وقبرص وغيرها.

وأضاف أن حوالي 20 فريق قنص من مختلف الوحدات والأقسام، شاركوا في المسابقة، بينهم: الوحدات الخاصة، لواء الكوماندوز والمظليين ولواء الناحال وجولاني ودفدوفان والكتائب المختلطة وغيرها.

وحسب المتحدث باسم الاحتلال، فقد تم اختبار المنافسين وفقًا لعدة معايير: القدرة على الأداء بدقة وسرعة في المواقف التشغيلية، وإطلاق النار بجهد بدني مستمر، وإطلاق النار على اهداف متحركة وإطلاق النار على أهداف داخل أبنية.

وذكر أن المسابقة الثانية هي بطولة مكافحة "الإرهاب"، مشيرًا إلى أنها جرت في 14 مايو وكان الهدف منها هو الحفاظ على كفاءة المقاتلين في مجال مكافحة "الإرهاب"، مبينًا أن 10 فرق شاركت من وحدات الجيش الإسرائيلي في المسابقة، بينهم: (لواء كفير وغولاني والناحال وغيفعاتي بالإضافة إلى كوماندوز عوكيتس وشلداج وشايطيت 13).