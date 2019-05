الكشف عن تميمة كأس أفريقيا 2019 بـ"الزي الفرعوني"

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019، عن تميمة النسخة التي تنظم في مصر، ، خلال الفترة من 21 حزيران/يونيو حتى 19 تموز/يوليو المقبلين.

واختارت اللجنة التميمة شكل طفل، يدعى "توت" (تيمنا باسم الملك توت عنخ أمون أحد ملوك الفراعنة)، يرتدي قميص منتخب مصر، والزي الفرعوني، ويقف واضعا قدمه على كرة البطولة الرسمية.

وتستضيف مصر بطولة أمم إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخها والأولى منذ 2006.

وستكون بطولة 2019 الأكبر في تاريخ القارة بمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى بدلاً من 16.

أقيمت في نيسان/أبريل، قرعة بطولة أمم أفريقيا 2019، في منطقة الأهرامات بالجيزة، وأسفرت عن مجموعة نارية لمنتخب المغرب، فيما وقع منتخب مصر في مجموعة سهلة.



في ما يلي مجموعات قرعة مجموعات كأس أمم إفريقيا - مصر 2019:



المجموعة الأولى: مصر- الكونغو الديمقراطية - أوغندا -زيمبابوي



المجموعة الثانية: نيجيريا - غينيا - مدغشقر - بوروندي



المجموعة الثالثة: السنغال - الجزائر - كينيا - تنزانيا



المجموعة الرابعة: المغرب - كوت ديفوار - جنوب إفريقيا - ناميبيا



المجموعة الخامسة: تونس- مالي - موريتانيا - أنغولا



المجموعة السادسة: الكاميرون - غانا - بينين - غينيا بيساو

