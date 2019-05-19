البنك الدولي: المغتربون الفلسطينيون حولوا 2.6 مليار دولار لبلدهم

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، أن الفلسطينيين المغتربين قاموا بتحويل نحو 2.6 مليار دولار إلى وطنهم خلال العام الماضي.

وأوضح التقرير، أن فلسطين باحتلت المرتبة السادسة عربياً في حجم حوالات المغتربين للعام 2018، فيما كانت الأردن الرابعة بـ 4.4 مليار دولار.

وأضاف التقرير، أن تحويلات الفلسطينين المغتربين المقدرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.4 بالمئة في نهاية العام الماضي.

وتصدرت مصر الدول العربية بحجم تحويلات مواطنيها بـ 28.9 مليار دولار، تلتها المغرب 7.4 مليار دولار، لبنان 7.2 مليار دولار، الأردن 4.4 مليار دولار، اليمن 3.4 مليار دولار، الضفة الغربية وقطاع غزة 2.6 مليار دولار، تونس ملياري دولار، الجزائر 1.9 مليار دولار، إيران 1.4 مليار دولار والعراق 1.1 مليار دولار.

وقال البنك الدولي إنه يتوقع أن تنمو تحويلات المغتربين حول العالم خلال العامين القادمين، مرجحاً نموها بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الحالي لتبلغ 714 مليار دولار، وبنسبة 4.5 بالمئة في عام 2020 لتسجل 746 مليار دولار.