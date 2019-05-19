تعرف على أكثر 10 دول يقطنها المليارديرات

نشر موقع "فاليو والك" الأمريكي تقريرا استعرض من خلاله الدول العشر التي يقطنها أكبر عدد من المليارديرات حول العالم، والذين تأثرت ثرواتهم بعض الشيء بالتوترات التجارية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن عدد المليارديرات حول العالم بلغ في نهاية سنة 2018 حوالي 2604 مليارديرا مع تسجيل انخفاض قدره 5.4 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة، كما تراجعت الثروة الإجمالية لجميع المليارديرات في العالم بنسبة 7 بالمئة بسبب التوترات التجارية العالمية وتقلبات السوق المتزايدة وتباطؤ النمو الاقتصادي.

وقد نشرت مؤسسة "ويلث إكس" الأمريكية إحصائيات حول مليارديرات العالم لسنة 2019، مقدمة نظرة ثاقبة عن البنية المتغيرة لأوضاع الأشخاص الأكثر ثراء على الإطلاق.

تالياً إنفوغراف يوضح تلك الدول التي يقطنها هؤلاء المليارديرات:



