الدفاع المدني يغلق 7 مصاعد ويخطر 29 منشأة

أغلقت وأخطرت إدارة الوقاية والسلامة العامة في الدفاع المدني اليوم الأحد، 36 منشأة وذلك لعدم توفر وتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة فيها .

حيث تم إغلاق 7 مصاعد كهربائية في محافظة رام الله والبيرة ، وإخطار 20 منشأة حرف ومهن في محافظة قلقيلية ، و4 منشئات في محافظة بيت لحم ، و5 منشئات في محافظة نابلس .

وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة (26) تصاريح لعدد من المنشئات والحرف والمشاغل المختلفة بعد تأكيد تطبيقها وتوفير إجراءات الوقاية والسلامة فيها وإستكمال كافة الشروط الواجب إستيفائها بها .

ونظمت الطواقم (177) جولة كشف وتفتيش ميدانية على منشئات وحرف ومحلات ومشاغل ومؤسسات وورش وغيرها لنفس الهدف أعلاه وحرصاً على الالتزام بقواعد الوقاية والسلامة .

ومنحت إعلام شروط بما يجب توفره من معدات الوقاية وإجراءات السلامة في (125) حالة .

وكشفت وفحصت (39) مصعداً كهربائياً .