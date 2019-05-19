حكومة الاحتلال تصادق على رفع عدد وزرائها

صادقت حكومة الاحتلال، اليوم، الأحد، على مشروع قانون لإلغاء التحديد عن عدد وزراء الحكومة، حيث من المقرر أن يصوت الكنيست غدا الاثنين على المقترح.

وتسعى الحكومة من حزب الليكود من خلال هذا المشروع لإرضاء الشركاء المحتملين في الائتلاف المقبل بمنح حقائب وزارية لأكبر عدد ممكن.

وذكر موقع والا العبري، أن في ظل الجهود الحثيثة لتشكيل الائتلاف، ستصوت الحكومة على زيادة عدد الوزراء.

وبحسب الموقع العبري، "على جدول أعمال الحكومة الانتقالية مشروع قانون لإلغاء القيود المفروضة على عدد الوزراء، والذي سيتم تقديمه لها في عملية متسارعة، في حين تدعي المعارضة أن هذا خطوة غير دستورية".

وعلى الرغم من أن محادثات التحالف لم تنته بعد، تشير التقديرات إلى أن الحكومة المقبلة ستكون أكبر من سابقتها، حيث ستتسع من 25-27 وزيراً.