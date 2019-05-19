نقابة ضباط الإسعاف تعلن الإضراب

أعلنت نقابة خدمات الاسعاف والطوارئ عن الاضراب المفتوح عن العمل اعتباراً من اليوم، "نظراً لعدم استجابة إدارة جمعية الهلال الاحمر لمطالب النقابة".

وقالت النقابة في بيان صحفي: "لقد قمنا في الفترة الأخيرة بالالتزام بدعوة وزير العمل الفلسطيني بفتح باب الحوار وايقاف كافة الاجراءات التصعيدية من قبل ضباط الاسعاف على أن تلتزم ادارة الجمعية بإلغاء كافة الإجراءات التصعيدية والتعسفية تجاه العاملين، والتزاما منا بدعوة وزير العمل الدكتور نصري أبو حيش، والتزاما منا بالمادة 62 من قانون العمل الفلسطيني وحفاظا منا على فتح باب الحوار مع ادارة الجمعية، وبعد دعوتنا اليوم من قبل وزارة العمل الفلسطيني للبدء بجلسات الحوار وتوجهنا بقلوب صافية لإيجاد حلول، لكن للأسف لم نجد من ادارة الجمعية في جلسة الحوار اي بوادر لإيجاد حلول بل لا زالت ترفض الالتزام بالقانون وإلغاء الإجراءات التعسفية من قبلها".

وأضافت النقابة في بيانها: "وبعد النقاش معهم في وزارة العمل من قبلنا ومن قبل ممثلي وزارة العمل ودعوتهم لإلغاء كافة الإجراءات التعسفية والبدء بحوار بناء ورفضهم وتهربهم تم فض الجلسة والعودة للخطوات التصعيدية، وعليه تقرر البدء في الإضراب المفتوح والشامل عن العمل مع تواجد الطواقم بمراكز العمل ابتداء من اليوم الساعة الثالثة مساء".

وحملت النقابة إدارة جمعية الاهلال الأحمر كامل المسؤولية عن فشل الحوار واتهمتها بعدم الالتزام بالقانون الفلسطيني وعدم استجابتها لوزارة العمل بالحوار البناء.