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كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:25 - 19 مايو 2019
معبر رفح ‫ معبر رفح ‫
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، يوم الأحد، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الإثنين 2019/5/20.

وقالت الوزارة إن الحافلات المراد سفرها، هي الحافلة الأولى والحافلة الثانية حتى الرقم (70) من كشف 16 مايو.

وشددت الداخلية على  ضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

 

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