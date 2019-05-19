السماح للمستوطنين بمسيرة رقص بالأعلام في القدس خلال رمضان

سمحت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، لجماعات يهودية بتنظيم مسيرة "رقص بالأعلام" في أرجاء البلدة القديمة من القدس بما في ذلك في الأحياء القريبة من المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المحكمة رفضت التماسًا قدمته جمعية "عير عاميم" الإسرائيلية المعارضة للمسيرة، حيث بررت المحكمة قرارها بعدم وجود ملتمسين متضررين من المسيرة.

ومسيرة "رقص الأعلام " تنظمها مجموعات إسرائيلية سنويًا ويصادف ما يسمى ب"يوم القدس".

ومن المتوقع تنظيم المسيرة هذا العام في العشر الأواخر من شهر رمضان.