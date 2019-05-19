ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

انفجار يستهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 16:23 - 19 مايو 2019
بنك فلسطين
مشاركة

أفادت مصادر أمنية مصرية بأن انفجارا استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية أمام المتحف الجديد قرب منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة قرب القاهرة.

وأفادت مصادر طبية بأن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 17 شخصا، موضحة أنهم 10 مصريين و7 مواطنين من جنوب إفريقيا.

ولم تصدر السلطات المصرية حتى الآن أي تعليق رسمي على الانفجار.

ونشر نشطاء ومغردون صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت إصابات بعض الركاب والأضرار التي لحقت بالحافلة.

متعلقات