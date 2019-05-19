انفجار يستهدف حافلة سياحية قرب الأهرامات في مصر

أفادت مصادر أمنية مصرية بأن انفجارا استهدف، اليوم الأحد، حافلة سياحية أمام المتحف الجديد قرب منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة قرب القاهرة.

وأفادت مصادر طبية بأن الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 17 شخصا، موضحة أنهم 10 مصريين و7 مواطنين من جنوب إفريقيا.

ولم تصدر السلطات المصرية حتى الآن أي تعليق رسمي على الانفجار.

ونشر نشطاء ومغردون صورا ومقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت إصابات بعض الركاب والأضرار التي لحقت بالحافلة.

مشاهد أولية صورها شاهد عيان كان على مقربة من الانفجار الذي استهدف حافلة سياحية امام #المتحف_المصري_الكبير قرب الأهرامات بـ #الجيزة pic.twitter.com/yfp5SWDHtp — Amr Elqazaz (@amrsalama) ١٩ مايو ٢٠١٩