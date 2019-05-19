"الأوقاف" توضح آليات العمرة وترتيبات موسم الحج

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الأحد، عن آليات العمرة وترتيبات موسم الحج لهذا العام.

وقال مدير عام الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة عادل صوالحة خلال برنامج لقاء مع مسئول والذي تنظمه وزارة الإعلام في مقرها بمدينة غزة بشكل أسبوعي، إن الوزارة بذلت جهود مضنية من أجل تسيير رحلات العمرة بعد انقطاع استمر أربعة أعوام وأنها أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية تكللت بتوجه وفد من لجنة الحج بالوزارة وممثلين عن أصحاب شركات الحج والعمرة إلى مصر والاتفاق على البدء بتسيير رحلات العمرة اعتباراً من الأول من مارس 2019 المنصرم.

وأضاف صوالحة أن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تقوم بتنظيم ومتابعة موسمي الحج والعمرة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، وتبذل جهودًا كبيرة لتطوير عمليات الإشراف للارتقاء بخدمات الحج والعمرة لضمان نجاح الموسم على أكمل وجه دون معيقات أو عقبات.

وأوضح أن زيارة الوفد لجمهورية مصر العربية ساهمت بتوقيع اتفاق بين جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بغزة وشركتي لاكي تورز السياحية المصرية وجوباص لنقل المعتمرين من معبر رفح البري وحتى مطار القاهرة الدولي ذهاباً وإياباً، بالإضافة إلى توقيع عقود النقل الجوي بين الخطوط الجوية الفلسطينية ومصر للطيران لنقل المعتمرين من مطار القاهرة الى مطار جدة ذهابا وإيابا.

وأشار صوالحة إلى أن الوزارة شرعت وفقًا للاتفاق مع الجانب المصري بتسيير الفوج الأول من رحلات المعتمرين بتاريخ 3/ مارس 2019 م، وعددهم (798) معتمرًا موزعين على ثلاث طائرات، ومن ثم تتوالى الرحلات حيث يتم تسيير فوج من المعتمرين أسبوعياً كل يوم أحد من كل أسبوع بواقع (3) طائرات، ويستمر تسيير الرحلات حتى آخر رحلة التي توافق تاريخ 19 مايو 2019 م. الموافق 14 رمضان 1440هــ.

وذكر أن الوزارة طلبت من أصحاب شركات الحج والعمرة الذين يمتلكون عقود عمرة قبل بدء تسيير رحلات المعتمرين بتقديم أسعار البرامج لكل رحلة تتضمن تحليل أسعار الفنادق والفيزا والنقل الداخلي والبري والجوي والخدمات المرافقة لتحديد واعتماد التسعيرة المناسبة لكل رحلة بالتنسيق مع جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة، لإلزام جميع الشركات بها، محذرا كل من يتجاوز هذا الاتفاق أو يحاول استغلال حاجات الناس، بتحويله للمسائلة القانونية والإدارية، لافتا إلى أن الوزارة تلقت عدد من الشكاوى من المواطنين وتم التعامل معها على الفور ومعالجتها.

وبين صوالحة، أن تغير وارتفاع أسعار رحلات العمرة ناتج عن ارتفاع أسعار النقل الجوي والسكن في مكة والمدينة خاصة في شهري شعبان ورمضان، علمًا أن تسعيرة العمرة للرحلات الأولى وحتى الرحلة الخامسة بلغت (790) دينار أردني، أما تسعيرة الرحلات السادسة والسابعة والثامنة بلغت (830) ديناراً نتيجة ارتفاع تذكرة النقل الجوي، وبلغت رسوم الرحلة التاسعة (890) دينار لأن جزءًا منها يقع في شهر رمضان الأمر الذي يؤدي الى ارتفاع تكاليف السكن بمكة والمدينة وتذكرة الطيران، أما بخصوص تسعيرة العمرة لرحلة 5و12مايو والتي تقع في شهر رمضان فقد بلغت (990) دينار نظرًا لارتفاع آخر طرأ في أسعار تذاكر الطيران والسكن أيضاً.

وبشأن موسم الحج، قال إن الوزارة أعادت تأهيل وترخيص شركات الحج والعمرة للعمل في مجال الحج والعمرة حسب الشروط والقوانين المعمول بها في الوزارة، حيث تم ترخيص (74) شركة لهذا العام، علماً بأنه تم إيقاف عدد من الشركات لارتكابها مخالفات.

وأكد صوالحة انتهاء حصة المنطقة الشرقية في خانيونس في الجدولة التي تمت وفق القرعة العلنية وفتح باب التسجيل لأهالي المنطقة الشرقية بتاريخ 28 مايو 2019، حيث سجل (2556) مواطناً، وبعد فرز الأسماء وتدقيقها تم إجراء قرعة لاختيار العدد المطلوب والبالغ (108) حاج وحاجة وذلك وفق ضوابط ومعايير محددة مسبقاً.

وأوضح أن الإعلان عن أسماء الحجاج الذين لهم حق أداء الفريضة لهذا العام حسب الرقم التسلسلي الذي حصلوا عليه خلال القرعة الإلكترونية العلنية التي أجرتها الوزارة في عام 2013م وعددهم (2508) حاجا وحاجة، ومن ثم سيتم جمع جوازات الحجاج الذين يًسددون رسوم الحج لهذا العام، لإتمام الترتيبات والإجراءات الفنية ذات العلاقة.

وقال صوالحة إن هذا العام تمكن وفد من لجنة الحج بالوزارة من التوجه باكراً للمملكة العربية السعودية لاستئجار سكن الحجاج في مكة والمدينة واستئجار سكن للحجاج بمواصفات فندقية ممتازة وفي أماكن حيوية وهي: في مكة ( المسفلة _ العتيبية) وفي المدينة ( فندق طيبة اراك) الذي يقع على بلاط الحرم.

وأضاف أن الوزارة أبرمت عقد الطيران الخاص بنقل الحجاج جواً مع الخطوط الجوية الفلسطينية وتم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالحجاج في المملكة العربية السعودية، وفق جداول الطيران المقترح ستغادر الرحلة الأولى من الحجاج من مطار القاهرة الدولي بتاريخ 23 من شهر ذي القعدة الموافق 26/7/2019 من قطاع غزة إلى مطار القاهرة الدولي، على مدار أربعة أيام، وأن العودة ستكون من مطار الملك عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة إلى مطار القاهرة الدولي ابتداءً من التاسع عشر من شهر ذي الحجة الموافق 20/8/2019م.

وأشار صوالحة إلى أن الوزارة قعت عقد تحسين النقل الذي يتضمن نقل الحجاج في المملكة العربية السعودية في مكة ومن وإلى المشاعر والمدينة المنورة، وتشكيل لجان لاستقبال الحجاج في مطار جدة ومدينة الحجاج ومكة المكرمة وأثناء تأدية المناسك وفي المدينة المنورة، منوها بتشكيل الوازرة البعثات المرافقة للحجاج الإدارية والوعظية والطبية والإعلامية وهم من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وأنهم سيرافقون الحجاج منذ اللحظة الأولى لخروجهم من القطاع وحتى عودتهم.

وبين أنه سيتم توفير حافلات لنقل الحجاج من أماكن إقامتهم في مكة المكرمة إلى الحرم وبالعكس، على مدار الساعة للتخفيف عن حجاجنا الكرام، وعقد لقاءات للوعاظ والمرشدين وكذلك الإداريين لتسهيل أمور الحجاج، وسيتم توزيع شرائح جوال لهم لتسهيل التواصل معهم في أية عقبات أو صعوبات تواجههم في المملكة العربية السعودية، وتنظيم دورس ولقاءات للحجاج في جميع المحافظات لتعريفهم وتعليمهم مناسك الحج بطريقة عملية تطبيقية.

وذكر صوالحة، أنه سيتم توزيع ملابس إحرام تحمل شعاراً موحداً وبطاقات تعريفية على جميع الحجاج ، وأن الوزارة ستسعى بقدر استطاعتها إلى توفير وجبات إفطار وغداء وعشاء، وعصائر ومياه معدنية ومياه زمزم وتمور وفواكه ومصاحف وكتب دعوية لجميع الحجاج.