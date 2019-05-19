ايسلندا "تهبد" الاحتلال الإسرائيلي في "يوروفيجن 2019"

فاجأ الفريق الأيسلندي المشارك في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن"، التي أقيمت في دولة الاحتلال الإسرائيلي، المشاركين برفع علم فلسطين أثناء التصويت، الأمر الذي صاحبه احتفاءً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي في فلسطين.

ولاقى التصرف الايسلندي استهجان الجماهير الإسرائيلية التي حضرت بكثافة لمكان الحفل الختامي، فيما حاول منظمو الحفل سحب العلم الفلسطيني من الفريق الآيسلندي.

ولم تخلو مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" هذا العام من الرسائل السياسية، حيث شهدت فقرة مغنية البوب الأمريكية الشهيرة، مادونا، (كانت ضيفة على المهرجان) في الليلة الختامية للمسابقة رفع العلمين الفلسطيني والإسرائيلي، الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق متصل، نجح "هاكرز" للمرة الثانية في اختراق بث الحفل الختامي لليوروفيجن، وبث مشاهد للدمار الذي حل بقطاع غزة خلال أغنية مادونا، قبل أن تتم السيطرة على الاختراق والعودة للبث الأصلي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها بث الحفل للاختراق، حيث تعرض بث حفل الافتتاح للاختراق وبث رسائل تهديد بأن تل أبيب ليست آمنة، وهو الاختراق الذي اتهمت إسرائيل، حماس بالوقوف وراءه.

وتراجع "إسرائيل" عن إقامة الحفل في القدس المحتلة، لم يحمِ الحفل مما وصفته التعليقات الإسرائيلية بالفشل التجاري في خسارة نحو مليوني دولار، ومن الفشل السياسي إذ لم يحضره في تل أبيب أكثر من 5 آلاف عنصر أي نحو عشرة بالمئة من التوقعات المفترضة.

يشار إلى أن تصرف الفريق الايسلندي جاء بعد حملة قوية قادها "جيش الهبد الالكتروني" الفلسطيني، الذي يختص في فضح الانتهاكات الإسرائيلية وكشف زيف الرواية الصهيونية.

وقدم الجيش الشكر الجزيل للفريق الايسلندي وقام بدعم صفحاته على مواقع التواصل، لما قدموه من دعم للقضية الفلسطينية.

ما اعرف منظمين #يوروفيجين يلقوها منين ولا منين! العالم مقاطعتهم وكملت مع ممثلي #ايسلندا ???????????? سيضل علم #فلسطين مرفوع! ???????????????????????? يخسأ الاحتلال واذنابة... — Samo (@SamoOJ) ١٩ مايو ٢٠١٩

#فرقة_ايسلندا تهتف لفلسطين وترفع العلم الفلسطيني في قلب اليوروفيجن في تل ابيب ...

وتعد هذه اللفتة صفعة قوية لاسرائيل ...

تحيا #ايسلندا و يحيا فريقه ... pic.twitter.com/4xAGbV5KcA — Jehad Abu Lehia (@Jehadabulehia) ١٩ مايو ٢٠١٩

صراحة , ﺑﻔﺸﻮ الغل , شكراً #آيسلندا pic.twitter.com/JQeMD4UbLM — مصطفى عياش - Mustafa Ayyash (@mostafaayyach) ١٩ مايو ٢٠١٩

ممثلو جمهورية #آيسلندا يرفعون علم #فلسطين خلال المرحلة النهائية من المسابقة الأوروبية" يوروفيجن" المقامة في "تل أبيب"، تلفزيون الاحتلال قطع اللقطة فورا.#Eurovision Y pic.twitter.com/jT5jcEEwbt — شجاعية (@shejae3a) ١٨ مايو ٢٠١٩