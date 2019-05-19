لجنة الانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات الإعادة الجزئية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، الجدول الزمني لانتخابات الإعادة الجزئية، التي ستجرى يوم 13 تموز المقبل في أربع عشرة هيئة محلية بالضفة الغربية، وذلك وفقا لقانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية.

وأوضحت لجنة الانتخابات في بيان صحفي اليوم الأحد، أن أولى مراحل العملية الانتخابية تبدأ بفتح مراكز التسجيل والنشر والاعتراض اعتبارا من صباح يوم الأحد 9 حزيران لمدة خمسة أيام في جميع المراكز الانتخابية في الهيئات المحلية الأربع عشرة، إضافة إلى إمكانية التسجيل الالكتروني للناخبين عبر الموقع الالكتروني للجنة.

ومن المقرر حسب الجدول الزمني فتح باب الترشح لعشرة أيام اعتبارا من صباح يوم الاثنين 10 حزيران وحتى مساء يوم الأربعاء 19 حزيران، علما بأن الكشف النهائي للمرشحين سيتم نشره صباح يوم الاثنين 8 تموز.

وفيما يخص الدعاية الانتخابية، بينت لجنة الانتخابات أنها تمتد 13 يوما، وستبدأ صباح يوم 29 حزيران وتنتهي مساء يوم 11 تموز، على أن يكون السبت الموافق 13 تموز هو يوم الاقتراع كما أقره مجلس الوزراء، وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي.