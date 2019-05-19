هآرتس: 35 ألف فلسطيني هاجروا من قطاع غزة خلال عام 2018 الماضي

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها، اليوم الأحد، أن 35 ألف فلسطيني هاجروا من قطاع غزة خلال عام 2018 الماضي.

وبحسب التقرير، فإن أولئك هاجروا عبر معبر رفح البري، متوجهين إلى تركيا أو إلى دول أخرى مثل اليونان والسويد وألمانيا. مشيرا إلى أن تكلفة السفر تصل إلى 4 آلاف دولار على الأقل.

ولفت التقرير إلى أن غالبية المهاجرين من المتعلمين، ومنهم 150 طبيبا، وهو الأمر الذي دفع حماس إلى منع الأطباء من مغادرة القطاع من أجل الهجرة.

وأشار إلى وفاة العشرات من الفلسطينيين غرقا خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا سواء عبر تركيا أو غيرها. حيث توفي 13 مهاجرا الشهر الماضي قبالة سواحل تركيا أثناء محاولتهم الذهاب لليونان.

وبين أن الفلسطينيين في غزة استغلوا فتح المعبر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، بشكل شبه اعتيادي وقرروا الهجرة.

وبحسب منظمات إغاثية فإنه خلال عام 2018، غادر 60 ألفا القطاع، عاد منهم نحو 37 ألفا، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أن 35 ألفا هاجروا ولم يعودوا.