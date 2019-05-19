ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 19 مايو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم :

الأسير عماد محمود إبراهيم أبو عجمية (38 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال .

الأسير محمد إسماعيل سلامة عبيات (29 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 14 عامًا وقضى 11 عامًا داخل سجون الاحتلال .

الأسير عمار صالح محمد أبو غليون (39 عامًا) من جنين معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 13 عامًا وقضى 11 عامًا داخل سجون الاحتلال .