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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:15 - 19 مايو 2019
سجون سجون
بنك فلسطين
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أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة يدخلون اليوم 19 مايو أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم :
الأسير عماد محمود إبراهيم أبو عجمية (38 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2003 ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة وقضى 16 عامًا داخل سجون الاحتلال .        
الأسير محمد إسماعيل سلامة عبيات (29 عامًا) من بيت لحم معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 14 عامًا وقضى 11 عامًا داخل سجون الاحتلال .    
الأسير عمار صالح محمد أبو غليون (39 عامًا) من جنين معتقل منذ العام 2008 ومحكوم بالسجن 13 عامًا وقضى 11 عامًا داخل سجون الاحتلال .

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