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نادي الأسير: حالة من التوتر تسود معتقل "عسقلان" عقب قرار بنقل ممثل الأسرى تعسفياً

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:32 - 19 مايو 2019
معتقل معتقل
بنك فلسطين
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قال نادي الأسير الفلسطيني إن حالة من التوتر تسود معتقل "عسقلان" عقب قرار الإدارة بنقل ممثل الأسرى في المعتقل الأسير ناصر أبو حميد، تعسفياً.

ولفت نادي الأسير إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال صعدت من هجمتها على الأسرى في معتقل "عسقلان"، حيث نفذت عملية قمع في تاريخ التاسع والعشرين من أبريل/ نيسان الماضي، وأقدمت على تخريب مقتنيات الأسرى، وتلا ذلك فرض عقوبات على 24 أسير تمثلت بحرمانهم لمدة شهر من "الكنتينا" وزيارة العائلة، إضافة إلى فرض غرمات على كل أسير بقيمة (500) شيقل.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في معتقل "عسقلان" (46) أسيراً

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