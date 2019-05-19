عائلة الشهيد خالد الزق تزور مرابطي المقاومة شرق غزة

نظمت عائلة الشهيد المجاهد خالد إبراهيم الزق المصور العسكري الأول لسرايا القدس برفقة الأسيرة المحررة فاطمة الزق، حملة زيارات لمرابطي المقاومة الفلسطينية على الثغور الشرقية لمدينة غزة، لرفع معنوياتهم وشحذ هممهم خلال شهر الجهاد، شهر رمضان المبارك، وفي ظل التهديدات الصهيونية المستمرة للمقاومة الفلسطينية قطاع غزة.

ورحب المرابطون بعائلة الشهيد خالد الزق وأكدوا أنهم لن يحيدوا عن خيار الجهاد والاستشهاد، ولن يتركوا ثغور الوطن رغم تهديدات العدو المستمرة بالقتل والقصف والاستهداف, مشيرين إلى أن التهديدات لن تخيفهم ولن تحبط هممهم لأنهم يقاتلون من منطلق عقائدي ووطني.

وفي مشهد من مشاهد الوحدة بين اخوة الدم والسلاح في سرايا القدس وكتائب القسام اجتمعت مجموعتين من المرابطين من سرايا القدس وكتائب القسام في نقطة رباط واحدة يتقاسمون فيها الأجر والمحبة ويسطرون أجمل أشكال الوحدة في الميدان .

وخلال جولتهم على المرابطين قامت والدة الشهيد خالد الزق والأسيرة المحررة أم محمود الزق بتوزيع وجبات سحور على المجاهدين, ودعوا الله عز وجل أن يحميهم ويسدد رميهم وأن يقرب النصر المبين.











