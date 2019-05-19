"برنامج أهل الخير" يحول فرحة عائلة أبو خالد في شهر رمضان لفرحتين  

هو الشهر الكريم الذي يَهل بفضله على عباده، فتتحول أحوالهم لغير حال، فيكون له أثره الطيب على نفوسهم، فيقلب حياتهم لأسعد أوقاتها كما فعل بعائلة أبو خالد من مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، الذي تغير حالهم لأفضل حال بقدوم شهر رمضان المبارك، بتشييد منزلٍ جديدٍ لهم بتدخلٍ من فريق برنامج "أهل الخير" الذي تبثه إذاعة القدس.

برنامج "أهل الخير" الذي تقدمه إذاعة صوت القدس من مدينة غزة، استطاع أن يغير بفضل المتبرعين حياة هذه العائلة للأجمل، فاستقبلوا شهر رمضان المبارك بطريقة مختلفة هذا العام، بفرحة وحب وامتنان.

فعائلة أبو خالد مكونة من 6 أفراد، كانوا يسكنون في مكان لا يمكن أن يكون صالح للحياة فهو لا يتجاوز الـ20 متراً حيث يشمل غرفة ومطبخ وحمام، تقطنه العائلة، حيث أنذرهم صاحب البيت بتركة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

إلا أن فريق برنامج "أهل الخير" تدخل لإنقاذها وانتشالها من الضياع، فجمع التبرعات لبناء بيت جديد لهم بمساحة تبلغ 90 متراً، حيث انتهى العمل فيه في ظرف شهرين من خلال المتبرعين.

تقول أم خالد والفرحة لا تسعها: كنت دوماً ألح الدعاء من أجل إخراج عائلتي مما نعيش فيه، وفي ليلتها قمت من نومي باكية فكثفت دعائي بأن يرحمها الله وعائلتها مما تكابدها، فأجاب الله دعائي وأرسل لي برنامج أهل الخير عبر إذاعة القدس.

وأعربت أم خالد عن شكرها وتقديرها لفريق برنامج أهل الخير، الذي استطاع أن يحول منزلها الذي كان مكونا من حيطان ورمل، لبيت جميل فيه جميع اللوازم من صالون ومطبخ وحمام وغرف.

وقالت: "أنا في حلم، فالآن بات لي غرفتي الخاصة، ولبناتي كذلك غرفة خاصة بهن يدرسن ويلعبن بها كما كل البنات".

فيما أعربت ابنتها عن سعادتها الكبيرة حيث بات لديها غرفة خاصة بها ولأختها يلعبن و يدرسن بها.

فيما شكر أبو خالد برنامج أهل الخير وكل من دعم عائلته والمساهمين في التبرع لبناء منزله.

يذكر، أن برنامج أهل الخير يبث عبر إذاعة القدس، حيث يقوم بجمع التبرعات من خلاله للعوائل التي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة، خاصةً ممن لا يملكون بيوتاً صالحة للسكن.

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