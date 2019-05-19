روحاني: لن نرضخ أبدا لمن يريد التعامل معنا بغطرسة

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت، أنه بلاده ليست مستعدة للذهاب إلى طاولة مفاوضات خاوية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده لن ترضخ أبدا أمام من يريد التعامل معها بغطرسة.

وقال روحاني خلال لقائه بعدد من الناشطين في مجال الثقافة والفن في إيران، إننا دعاة منطق وحوار وتفاوض إلا أن مزاعم من يدعي بأنه سيجرنا إلى طاولة مفاوضات خاوية، إذ أننا لسنا مستعدين لمثل هذه المفاوضات حتى لو اجتمعت قوى العالم كله على ذلك.

وأضاف أن الشعب الإيراني داعية منطق وحوار وتفاوض وله القدرة على ذلك وأن العالم كله أقر في الإتفاق النووي بأن إيران قوية بالقدر الذي يمكنها التفاوض مع القوى العالمية الست الكبرى والتوصل إلى اتفاق معها، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وتابع روحاني لقد تمكنا في مفاوضات الاتفاق النووي من أن نلغي 7 قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، لكننا لن نرضخ أبدا أمام من يريد التعامل بغطرسة معنا.

وأشار إلى أنه ليس هناك دولة في العالم اليوم تؤيد كلام أمريكا سوى 3 أو 4 دول والكيان الصهيوني، مضيفا أنه خلال العام الماضي تم طرح الموضوع في مجلس الأمن الدولي برئاسة ترامب وفي الاجتماع عارضت 14 دولة ترامب وأيدت إيران وهو ما لم يسبق حدوثه في تاريخ منظمة الأمم المتحدة.