غزة وعلم فلسطين حاضران بقوة في نهائي "يوروفيجن"

رفع ممثلو جمهورية آيسلندا لافتة تحمل علم فلسطين خلال المرحلة النهائية من المسابقة الأوروبية "يوروفيجن" المقامة في تل أبيب أمس السبت.

وجاء ذلك تزامنا مع تظاهرات خارج القاعة المخصصة للحفل لحركة المقاطعة الدولية BDS تضامنا مع الشعب الفلسطيني وخاصةً قطاع غزة في ظل تعرضه للعدوان والحصار المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأ الجمهور "الإسرائيلي" بالهتاف وتوجيه صافرات الاحتجاج على ما جرى، في وقت لم تقوم دولة اذربيجان الاسلامية برفع العلم الفلسطيني على غرار ما فعلته ايسلندا، فيما حاول منظمو الحفل سحب العلم الفلسطيني من الفريق الآيسلندي.

وفي سياق متصل، نجح قراصنة للمرة الثانية في اختراق بث الحفل الختامي لليوروفيجن، ويث مشاهد للدمار الذي حل بقطاع غزة خلال أغنية مادونا، قبل أن يتم السيطرة على الاختراق والعودة للبث الأصلي.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها بث الحفل للاختراق، حيث تعرض بث حفل الافتتاح للاختراق وبث رسائل تهديد بأن تل أبيب ليست آمنة، وهو الاختراق الذي اتهمت إسرائيل، حماس بالوقوف ورائه.