آلاف المواطنين يؤدون صلوات المغرب والعشاء وقيام الليل برحاب "الأقصى"

أدى آلاف المصلين من القدس المحتلة وخارجها، الليلة الماضية، صلوات المغرب والعشاء وقيام الليل "التراويح" برحاب المسجد الأقصى المبارك وسط حركة نشطة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها.

وقال مراسلنا في القدس: إن مئات المواطنين تناولوا الإفطار في باحات المسجد المبارك، في حين تضاعف عدد المصلين في صلاتي العشاء و"التراويح"، وانتشر المصلون في مُصليات المسجد ولواوينه وباحاته المختلفة.

وشهدت أسواق القدس القديمة القربة من مداخل الأقصى حركة تجارية نشطة وزاد عدد ساعات فتح المحال التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل.