تركيا تنتقد قرار النمسا حول الحجاب

استنكرت تركيا، قرار مجلس النواب النمساوي، بحظر الحجاب في المدارس الابتدائية، معتبرة ذلك بأنه استهداف للمسلمين دون أديان أخرى.

واعتبرت الخارجية التركية، في بيان، أن القرار بمثابة "مثال جديد للتفرقة والإقصاء" تستهدف المسلمين دون أتباع الديانات الأخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن "معاداة الإسلام والأجانب في أوروبا وعلى رأسها النمسا، أصبحت عملية منظمة ومأسسة، مما يستدعي القلق".

والأربعاء، أقر مجلس النواب النمساوي، مشروع قانون قدمه الائتلاف الحكومي اليميني، يحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.

وأدى رفض المعارضة التصويت لصالح مشروع القانون إلى تمريره على أنه قانون عادي، وليس بندًا قانونيًّا بحكم الدستور، كما كان يأمل الائتلاف الحكومي، وهذا يتيح إمكانية إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية لإلغائه.

وأعلنت منظمات أهلية، على رأسها الجماعة الإسلامية في النمسا، أنها ستقدم طعنا إلى المحكمة الدستورية لإلغاء القانون لأنه يتناقض مع مبدأ المساواة في الدستور.

وينص القانون الجديد على تغريم الأسر التي تخالفه 440 يورو.

ويقول نص القانون إنه "يحظر على طلاب المدرسة الابتدائية حتى سن العاشرة ارتداء لباس يغطي الرأس ويمثل رمزا لمعتقد ديني".

وتزعم الحكومة اليمينية المتطرفة أن الهدف من حظر الحجاب هو الإسهام في عملية تطوير وانسجام الطلاب.

ويقول متابعون إن أهم مؤشر على التمييز ضد المسلمين، هو عدم حظر ارتداء الصليب واستثناء القلنوسة اليهودية من القانون.