شابة فلسطينية تفوز بجائزة أفضل إمرأة في أوروبا بمجال الأدب

فازت الشابة الفلسطينية أماني أبو زهرة، بجائزة أفضل امرأة في أوروبا بمجال الأدب، خلال مسابقة نظمتها مؤسسة "اديشن إف" الألمانية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وشارك في المسابقة، أكثر من ألف سيدة في شتى المجالات مثل الطب، والهندسة، والفن، والأدب، وغيرها من مجالات متعددة، وأسفرت عن فوز 25 سيدة.

وهنأ رئيس الجالية الفلسطينية في النمسا منذر مرعي، أبو زهره على هذا الفوز الذي يعد فوزا لجميع أبناء الجالية الفلسطينية لما له من أثر إيجابي على الفلسطينيين في النمسا.

وقال: "إن فلسطين وشعبها العظيم بحاجة ماسة لهذه الطاقات وتسخيرها في مصلحة فلسطين وقضيتها العادلة".