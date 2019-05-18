حماس: السلطة تمارس الابتزاز والاقصاء وعليها رفع عقوباتها عن غزة

قالت حركة "حماس" مساء السبت، إن "مواصلة قيادة السلطة الفلسطينية وحكومة حركة فتح، في فرض عقوباتها على أهالي قطاع غزة، يؤكد رغبة هذه القيادة في استمرار معاناة أهالي القطاع لتحقيق أهداف فئوية بعيدًا عن المصلحة الوطنية".

وذكر الناطق باسم حماس حازم قاسم أن عقوبات السلطة ساهمت إلى جانب حصار الاحتلال لغزة، في تفاقم معاناة المواطنين، وتعميق الأزمة الإنسانية التي يعيشها القطاع.

أكد أن "على السلطة أن ترفع عقوباتها فورًا عن القطاع، وأن تتخلى عن منطق الابتزاز والاقصاء إن كانت صادقة في حديثها عن مواجهة المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية".

وتفرض السلطة سلسلة عقوبات على غزة في مارس/آذار 2017، من أبرزها خصم 30% لـ50% من رواتب موظفيها في القطاع، وإحالة ما يزيد عن 17 ألفًا منهم إلى التقاعد الإجباري.