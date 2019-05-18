ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. رياضة دولية
  3. عرض الخبر

ليفاندوفسكي يتوج بجائزة هداف الدوري الألماني

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:02 - 18 مايو 2019
بنك فلسطين
مشاركة

نال اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ لقب هداف الدوري الألماني لكرة القدم الموسم الحالي.

وسجل ليفاندوفسكي، 22 هدفًا هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين، ويساهم في قيادة البايرن للقبه السابع على التوالي في "البوندسليجا".

ولم ينجح ليفاندوفسكي في تسجيل أي أهداف خلال الجولة الأخيرة من الدوري الألماني السبت، التي حسم خلالها البايرن اللقب عبر الفوز الكاسح على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخماسية لهدف.

وجاء الإسباني باكو ألكاسير لاعب بوروسيا دورتموند في المركز الثاني بقائمة الهدافين بـ 18 هدفًا.

 

متعلقات