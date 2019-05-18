ليفاندوفسكي يتوج بجائزة هداف الدوري الألماني

نال اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ لقب هداف الدوري الألماني لكرة القدم الموسم الحالي.

وسجل ليفاندوفسكي، 22 هدفًا هذا الموسم، ليتصدر قائمة الهدافين، ويساهم في قيادة البايرن للقبه السابع على التوالي في "البوندسليجا".

ولم ينجح ليفاندوفسكي في تسجيل أي أهداف خلال الجولة الأخيرة من الدوري الألماني السبت، التي حسم خلالها البايرن اللقب عبر الفوز الكاسح على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بخماسية لهدف.

وجاء الإسباني باكو ألكاسير لاعب بوروسيا دورتموند في المركز الثاني بقائمة الهدافين بـ 18 هدفًا.