رونالدو أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم وهداف فريق يوفنتوس بجائزة أفضل لاعب بالدوري الإيطالي لكرة القدم، في موسمه الأول بـ "الكالتشيو".

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي جوائز الموسم الجاري، والتي شهدت تتويج رونالدو كأفضل لاعب بالموسم، بعدما ساهم في تتويج يوفنتوس بلقب "الاسكوديتو".

وخلال الموسم الجاري، تمكن الدون من تسجيل 22 هدفًا، وساهم بصناعة 11 هدفاً اَخر.

وتوج سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر ميلان كأفضل حارس بالمسابقة، فيما حصد كاليدو كوليبالي (نابولي)، جائزة أفضل مدافع، وميلينكوفيتش سافيتش (لاتسيو) جائزة أفضل لاعب وسط.

وحصل المخضرم فابيو كوالياريلا (سامدبوريا) على لقب أفضل مهاجم في البطولة، ونيكولو زانيولو (روما) أفضل لاعب شاب.

يشار إلى أن تقييمات الرابطة تأتي على خلفية عروض اللاعبين في مسابقات الدوري، وكأس إيطاليا، والسوبر الإيطالي.