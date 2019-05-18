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مانشستر سيتي يحقق الثلاثية التاريخية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 21:17 - 18 مايو 2019
بنك فلسطين
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نجح مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا في تحقيق الثلاثية المحلية التاريخية بعد فوزه في نهائي كأس إنجلترا على واتفورد بنتيجة 6-0 على ملعب ويمبلي في لندن مساء السبت.

وسجل رحيم ستيرلينغ ثلاثية وأضاف كل من الإسباني دافيد سيلفا والبلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي غابريال جيزوس الأهداف الثلاثة الأخرى ليحقق فريقهم أكبر فارق في النتيجة في نهائي كأس إنجلترا منذ عام 1903.

ومنذ أيام حسم الـ"سيتيزن" السباق المثير في الدوري الإنجليزي الممتاز واحتفظ بلقبه بفارق نقطة واحدة عن منافسه المباشر ليفربول.

وفي فبراير الماضي، توّج السيتي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية بفوزه على تشلسي بركلات الترجيح.

ولم يسبق لأي فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية أن جمع بين كأس إنجلترا وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز.

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