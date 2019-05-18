الفلسطينيون المغتربون حولوا 2.6 مليار دولار إلى بلدهم العام الماضي

أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي، اليوم السبت، أن الفلسطينيين المغتربين قاموا بتحويل نحو 2.6 مليار دولار إلى وطنهم خلال 2018.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي فإن فلسطين حلت في المرتبة السادسة عربياً في قيمة حجم حوالات المغتربين، حيث تصدرت مصر الدول العربية بحجم تحويلات مواطنيها بـ 28.9 مليار دولار، تلتها المغرب 7.4 مليار دولار، لبنان 7.2 مليار دولار، الأردن 4.4 مليار دولار، اليمن 3.4 مليار دولار، فلسطين 2.6 مليار دولار، تونس ملياري دولار، الجزائر 1.9 مليار دولار، إيران 1.4 مليار دولار والعراق 1.1 مليار دولار.



وبحسبب التقرير، فإن "تحويلات الفلسطينيين المغتربين المقدرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 10.4 بالمئة في نهاية العام الماضي".

وتوقع البنك الدولي، حدوث نمو في تحويلات المغتربين حول العالم خلال العامين المقبلين، مرجحا نموها بنسبة 3.6 بالمئة خلال العام الحالي لتبلغ 714 مليار دولار، وبنسبة 4.5 بالمئة في عام 2020 لتسجل 746 مليار دولار.