بايرن ميونخ بطلا للدوري الألماني

أحرز بايرن ميونيخ، لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5-1 على ضيفه إينتراخت فرانكفورت اليوم السبت لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند في الترتيب.

ومدد بايرن، الذي يملك فرصة حصد الثنائية المحلية عندما يواجه رازن بال شبورت لايبزيغ في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل، رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 29.

وألغى فرانكفورت تقدم كينغسلي كومان في الدقيقة الرابعة عبر الفرنسي سيباستيان ألير في بداية الشوط الثاني، لكن بايرن المسيطر هز الشباك مرتين في غضون خمس دقائق بواسطة ديفيد ألابا وريناتو سانشيز ليستعيد التقدم.

وأضاف المخضرمان فرانك ريبري وأرين روبن، اللذان سيرحلان عن الفريق بنهاية الموسم، الهدفين الرابع والخامس على الترتيب في وداع مثالي.

وأصبح ريبري أول لاعب على الإطلاق يفوز بلقب الدوري الألماني تسع مرات.

وأنهى دورتموند الدوري في المركز الثاني وله 76 نقطة بعد فوزه 2-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ.

وسينضم رازن بال شبورت وباير ليفركوزن صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب إلى بايرن ودورتموند في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.