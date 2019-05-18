زيدان: سأرحل عن ريال مدريد في هذه الحالة

وجه زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، رسالة حاسمة بشأن طريقة عمله مع الفريق الملكي في الفترة المقبلة.

وأكد زيدان، أنه صاحب القرار في ريال مدريد، وأنه سيرحل لو لم يستطع تنفيذ ما يريد.

ويستعد ريال مدريد لإنهاء موسم الليجا غدًا الأحد، بمواجهة ريال بيتيس، في معقل الملكي "سانتياجو برنابيو".

وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: "إنها المواجهة الأخيرة بالموسم، وعملنا جيدًا لإنهاء البطولة بشكل جيد، ونريد أن نودع مشجعينا، فقد كانت سنة مُعقدة، وسنعود أكثر حماسا، وأعمل لجعل الجماهير فخورة باللاعبين".

بيل ونافاس

وبسؤاله عن جاريث بيل، أجاب: "سيكون ضمن المجموعة، يمكنني أن أخبركم بذلك.. رحيله؟ لا أستطيع أن أتحدث عن ذلك ونحن في نهاية الموسم، وسيكون هناك تغييرات".

وأضاف: "رحيل كيلور نافاس؟ لا أفكر في ذلك، ولا أريد أن أتحدث عما سيحدث العام المقبل، وهناك الكثير من الأقاويل، دعونا نركز على المباراة، وما قلته من قبل وأقوله حاليًا هو أن مركز حراسة المرمى سيكون واضحًا للغاية، ولا شيء أكثر".

وتابع: "لا أقول إن الصحافة تكذب، بل يمكن أن تكتبوا ما تريدون، ولا أحد يعرف بماذا تحدثت مع كيلور، وأنا قمت بذلك مع جميع اللاعبين".

وأوضح: "تغيير الخطاب مع نافاس؟ لا، وكيلور لديه عقد وسنرى ما سيحدث".

الحارس الثاني

وبسؤاله عن الحارس الثاني للفريق، أجاب: "سأقول هذا حين يبدأ الموسم الجديد، وسأحدد من الحارس الأول، إنه قراري، وإذا لم أتخذ القرارات في الفريق سأرحل، وهذا واضح، وهناك أشخاص يعملون على إبرام التعاقدات، ونقوم بذلك معًا، أما التشكيلة فهي من اختصاصي فقط".

وعن حقيقة مطالبته بتواجد نجله لوكا، كحارس ثان، أضاف: "علينا أن نقبل ما يُقال، وإذا حدث ذلك فإنه لن يكون بسبب أنه ابني، ولكن لأنه لاعب في ريال مدريد، وأظهر قدراته".

وواصل: "سيكون الأمر واضحًا جدًا بالنسبة له في العام المقبل، ولم أطلب من النادي أن يكون الحارس الثاني".

جريزمان ويوفيتش

وحول رحيل أنطوان جريزمان عن أتلتيكو مدريد، علق: "هذا ليس شيئا يجب أن نتحدث عنه، اسألوا اللاعب عما سيفعل وعن وجهته الجديدة".

وأردف: "لوكا يوفيتش؟ لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء، فنحن في نهاية الموسم، وأتفهم اهتمامكم في الوقت الحالي، ولكنني منشغل بالانتصار غدًا".

وحول مواجهة بيتيس، قال: "في أنويتا بدأنا بشكل جيد ولكن في الحقيقة كانت مباراة سيئة، ولدينا مواجهة نحاول أن ننهيها بشكل جيد، والجماهير تريد ختام الموسم بانتصار".

واستكمل: "مستقبل إيسكو؟ لن أخبركم تفاصيل حديثي معه، لقد كان أمرًا شخصيًا".

وواصل: "اتفاقية عدم الاعتداء مع أتلتيكو مدريد؟ في كرة القدم يمكن أن يحدث كل شيء، لكنني لن أخوض في ذلك".

ونوه: "الاهتمام بفيرلاند ميندي؟ جميع اللاعبين مثيرون للاهتمام، لكنني لن أتحدث عنه، لأنني أحترم كل اللاعبين هنا، ويمكن لمن يتألقون مع فرقهم أن يحصلوا على الفرصة".