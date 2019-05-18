تجديد الاعتقال الإداري للأسير لطفي جعيدي للمرة الثالثة

أفاد مكتب إعلام الأسرى السبت، بأن محكمة الاحتلال العسكرية جددت الاعتقال الإداري بحق الأسير المحرر المعاد اعتقاله لطفي باسم جعيدي (37 عامًا) من مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، لمدة 3 أشهر.

وأوضح المكتب أن محكمة الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسير جعيدي للمرة الثالثة على التوالي.

وكان الأسير جعيدي أعيد اعتقاله في مايو عام 2018 على حاجز طيار أثناء ذهابه إلى مدينة الخليل، علمًا أنه أفرج عنه بتاريخ 30/11/2017، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 13 عامًا في سجون الاحتلال، وقبلها اعتقل لمدة عامين.